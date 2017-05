Confira a lista dos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros

Atualizada às 9h38

A lista com os nomes dos aprovados no concurso para o Corpo de Bombeiros para a seleção aos cargos de Cadete e Soldado de 3ª Classe, foi divulgada nesta quinta-feira (4). Clique na foto abaixo e veja os aprovados.

Mesmo com a aprovação, a posse e a convocação só deverão ocorrer após o julgamento de ação que tramita no Tribunal de Justiça do Estado. As vagas foram suspensas por decisão judicial, já que a juíza Zilmene Gomide da Silva Manzolli acatou parcialmente o pedido do Ministério Público, que considerou que a criação do cargo de soldado de 3ª classe é inconstitucional.

O concurso tem validade de oito meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a conveniência do Comando do Corpo de Bombeiros. Os salários são de R$ 1,5 mil e R$ 5.401,43.