Concursos públicos não terão vaga acima de R$ 5 mil a partir de 2018

O governo federal definiu que os concursos realizados em 2018 terão salário inicial de R$ 2,8 mil para vagas de nível médio e de R$ 5 mil para postos que exigem ensino superior.

Um projeto de lei será enviado ao Congresso Nacional para normatizar a decisão, que valerá para todas as carreiras do Executivo federal. Os editais já publicados não serão afetados.

Trata-se de um estágio provatório para os novos servidores e, com o tempo, os salários vão crescendo gradualmente.

De acordo com o site Correio Braziliense, assessores do presidente Michel Temer destacaram o fato de uma discrepância entre os salários de entrada no setor público em relação ao de empresas privadas. Como exemplo, dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2015 mostram que, enquanto um advogado tem salário inicial de R$ 4,5 mil, um advogado da União ingressa na carreira com contracheque de R$ 19,2 mil.

A proposta faz parte das medidas que tentam reequilibrar as contas públicas. Outra proposta é que, além de limitar valor inicial dos contracheques, os reajustes salariais programados para diversas carreiras em 2018 serão adiados para 2019, o que levaria o Executivo a economizar R$ 9,7 bilhões no próximo ano.