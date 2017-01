Concursos abertos somam mais de 6,3 mil vagas com salários de até R$ 27,5 mil

Os concursos públicos abertos em todo o País somam, nesta segunda-feira (16), 6.338 vagas em diversos níveis de escolaridade. Ao todo, são 104 certames para diversos cargos e salários que variam R$ 880,41 a R$ 27,5 mil.

As oportunidades são para diversos Estados do País e também de nível federal. Algumas oportunidades são para a formação de cadastro reserva, no qual os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Confira os principais:

Conselho Regional de Medicina do Maranhão

São 45 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior com remunerações entre R$ 1.050 e R$ 1.900. As inscrições são feitas pelos sites www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br no período de 16 de janeiro a 13 de fevereiro. As provas estão previstas para o dia 12 de março.

Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT)

A Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) divulgou edital de processo seletivo para 112 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade, sendo 60 imediatas e 52 para cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 979,18 a R$ 3.671,91. As inscrições podem ser feitas pelo site www.gauchadonorte.mt.gov.br de 16 a 20 de janeiro. As provas objetivas serão no dia 29 de janeiro.

Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC)

O processo seletivo contempla 15 vagas e formação de cadastro reserva para professores com nível superior completo. Os salários variam de 1.825,83 a R$ 2.551,93. As inscrições devem ser feitas pelo site www.saolourenco.sc.gov.br de 16 a 18 de janeiro

Prefeitura de Várzea Paulista (SP)

O processo seletivo prevê contratação de seis médicos com salários de R$ 2.971,97 a R$ 4.835,94. As inscrições começam nesta segunda e vão até o dia 25 de janeiro e podem ser feitas pelo site www.varzeapaulista.sp.gov.br.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região

O edital prevê a seleção de juiz federal substituto. São 50 vagas para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O salário é de R$ 27.500,17. As inscrições devem ser feitas pelo site www10.trf2.jus.br até o dia 14 de fevereiro. A prova será aplicada em 26 de março.