Concursos abertos reúnem mais de 17 mil vagas em todo país

Mais de 100 concursos estão com inscrições abertas no país. Os certames ofertam mais de 17 mil vagas e há salários de até R$ 27.500,17 para o Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Confira alguns deles:

Prefeitura de Jaíba (MG) – oferta 310 vagas com salário de R$ 10.830,00. Oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior.

Universidade de Pernambuco – oferta 388 oportunidades com remuneração de R$ 7.514,74. Vagas destinadas para ensino médio e superior.

Polícia Militar do Amapá – com 1.200 e salário de R$ 2.859,31. Vagas são a nível superior

Prefeitura de Serranópolis – com 169 oportunidades R$ 1.500,00 direcionadas para os ensino fundamental e superior

Prefeitura de Salvador – certame para 884 vagas com remunerações de R$ 1.900,00 para fundamental e médio

Tribunal Superior do Trabalho – processo para 132 vagas e salários de R$ 27.500,17. Direcionado para ensino superior em direito.

Marinha – oferta 21 vagas para professores, sendo 18 para professor do magistério e 3 para magistério superior. Inscrições até 22 de agosto nos sites. Remuneração de R$ 9.585,67

Prefeitura de Lagoa Santa (MG) – salário de R$ 11.106,38 a nível médio e superior

Prefeitura de Colniza (MT) – são 367 vagas com salários de até R$ 12.500,00 para os níveis fundamental, médio e superior