Concursos abertos reúnem mais de 15 mil vagas; há vagas em Goiás

Esta semana começa com mais de 120 concursos públicos com inscrições abertas. Juntos, os certames oferecem 15,9 mil vagas em todos os níveis de escolaridade. Em Goiás, Instituto Federal Goiano (IF Goiano) divulga edital de concurso público para contratação de servidores técnico-administrativos. São 15 vagas para as unidades de Campos Belos, Ceres, Cristalina, Iporá, Morrinhos, Posse, Trindade e Urutaí.

Os salários variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. Interessados podem se inscrever entre os dias 15 de agosto e 14 de setembro, exclusivamente pela internet. As provas objetivas serão realizadas no dia 1 de outubro e o resultado final do certame será divulgado no dia 22 de novembro.

O concurso será realizado em etapa única, com prova objetiva do tipo múltipla escolha, com quatro alternativas, das quais apenas uma é a correta. Serão eliminados do concurso os candidatos que obtiverem pontuação zero na prova de conhecimentos específicos ou não obtiverem pelo menos 50% de aproveitamento na Prova Objetiva, ou seja, que não atingirem a pontuação mínima de 20 pontos para os candidatos aos cargos de Nível de Classificação C; de 25 pontos para os de Nível de Classificação D; e de 30 pontos para os de Nível de Classificação E.

Confira outros certames:

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) – realizará concurso para 21 vagas em cargos de nível superior. A remuneração é de R$ 8.500,08.

Câmara Municipal de Santa Luzia (MG) – abre concurso para 18 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 990 a R$ 3,6 mil.

Defensoria Pública de Alagoas – publicou edital de concurso público para 15 vagas de defensor público. O salário é de R$ 26.125,16.

Governo de Rondônia – divulgou edital de concurso público para a Secretaria de Estado de Orçamento, Planejamento e Gestão (Sepog). São oferecidas 80 vagas, de nível médio e superior, além de vagas para cadastro reserva. Os salários variam de R$ 3.191,90 a R$ 7.193,80.