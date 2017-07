Concurso vai premiar soluções inovadoras em turismo no Norte e no Centro-Oeste

Empreendedores do setor de turismo das regiões Centro-Oeste e Norte têm até o dia 1º de agosto para inscrever projetos, ideias e soluções inovadoras no Desafio de Inovação Turismo Inteligente, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação Brasileira de Operadores Turísticos (Braztoa). As duas melhores soluções de startups (empresas emergentes) serão premiadas com viagens, entre outros benefícios.

Os inscritos no desafio podem escolher entre dois temas: Agenciamento de Viagens e Turismo e Inteligência Adaptada aos Destinos Brasileiros. Além de projetos em operação, também há espaço para inscrição de ideias inovadoras, que passarão por um processo seletivo on-line.

Podem participar tanto startups quanto potenciais empreendedores de todo o Brasil. As primeiras fases de classificação foram feitas em Recife, para competidores do Nordeste, e Curitiba, para a Região Sul. As inscrições para as regiões Norte e Centro-Oeste terminam no dia 1º de agosto. As inscrições para as startups do Sudeste vão até 14 de agosto, com disputa no dia 22 de agosto, em Belo Horizonte.

As inscrições são feitas pelo site da Braztoa. Para os competidores do Centro-Oeste e Norte, no dia 9 de agosto, em Rio Quente (GO), serão classificadas as iniciativas para a final do desafio. A final reunirá os classificados de todas as regiões na 45ª Abav Expo & 48º Encontro Comercial Braztoa, que ocorrerá de 27 a 29 de setembro, no Expo Center Norte em São Paulo.

Todos os selecionados, dez empreendedores no campo de ideias e dez soluções de startups,terão mais uma rodada de capacitações, com a oportunidade de apresentar um pitch (ferramenta usada pelos empreendedores para “vender” o projeto da sua empresa para potenciais investidores) exclusivo para alguns dos principais empresários da indústria turística.

Durante a competição, o Sebrae e a Braztoa prestam tutoria em empreendedorismo, turismo e consumo de viagens, para que todos estejam completamente alinhados com os objetivos do desafio. A banca julgadora é composta por especialistas em turismo, que avaliam a qualidade do negócio ou ideia, sua viabilidade comercial e capacidade de expansão no mercado de destinos inteligentes. Em cada seletiva, dois projetos regionais serão escolhidos.