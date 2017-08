Concurso Petrobras: sai edital para 954 vagas de nível médio e superior; salários vão até R$ 9,7 mil

A Petrobras divulgou, nesta segunda-feira (14), o novo processo seletivo e publicou no Diário Oficial da União as normas da seleção de pessoal que soma 954 vagas - entre imediatas e cadastro reserva - em diversas funções de nível médio e superior (concurso Petrobras).

Os salários oferecidos pela estatal aos novos funcionários variam de R$ 3.681,63 a R$ 9.786,14, mais benefícios educacionais, assistência multidisciplinar de saúde (médica, odontológica, psicológica e hospitalar), benefício farmácia, plano de previdência complementar, Programa de Assistência Especial (destinado a pessoas com deficiência, filhos de empregados), participação nos lucros e/ou resultados e complementação do auxílio doença.

Das 954 vagas abertas, são 159 para preenchimento imediato e outras 795 para a formação de um cadastro reserva onde as convocações ocorrem conforme a necessidade da estatal. As vagas são para ingresso nos polos dos estados de Alagoas, Sergipe, Amazonas, Alto do Rodrigues-RN, Mossoró-RN, Natal-RN, São Mateus-ES, Rio de Janeiro e Sudeste (Anchieta/ES, Angra dos Reis/RJ, Bertioga/SP, Cubatão/SP, Duque de Caxias/RJ, Guarujá/SP, Itaboraí/RJ, Itanhaém/SP, Macaé/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Santos/SP, Seropédica/RJ ou Vitória/ES).

Os aprovados e convocados para ingresso na Petrobras assinarão contrato de trabalho pelos preceitos da CLT, em caráter experimental nos primeiros 90 dias, ao término dos quais, se o desempenho do profissional for satisfatório, converter-se-á automaticamente em prazo indeterminado.

Cargos

As vagas são para Médico do Trabalho Júnior, Técnico de Enfermagem do Trabalho Júnior, Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior, Técnico de Manutenção Júnior/ Caldeiraria, Técnico de Manutenção Júnior/ Elétrica, Técnico de Manutenção Júnior/ Instrumentação, Técnico de Manutenção Júnior/ Mecânica, Técnico de Operação e Técnico de Segurança Júnior. Os cargos técnicos exigem ainda formação específica técnica na área.

As inscrições no concurso poderão ser feitas de 15 de agosto às 23h59min do dia 04 de setembro de 2017, pela internet, no site da Cesgranrio - www.cesgranrio.org.br. A taxa de inscrição será de R$ 47,00 para cargos de nível médio e de R$ 67,00 para ensino superior.

Para Médico do Trabalho a prova objetiva terá 70 questões, sendo 20 de conhecimentos básicos (português e inglês) e 50 de conhecimentos específicos. Já para os cargos de nível médio/técnico serão 60 questões, sendo 20 de conhecimentos básicos (português e matemática) e 40 de conhecimentos específicos.

As provas objetivas serão aplicadas nas cidades de Natal-RN, Maceió-AL, Aracaju-SE, Manaus-AM, Rio de Janeiro-RJ, Vitória/ES, Macaé/RJ, Santos/SP e Vitória/ES no dia 1º de outubro, sendo os locais e horários divulgados oportunamente. Já os gabaritos provisórios serão informados no dia 02 de outubro pelo site da Cesgranrio.

A validade da seleção será de 1 ano a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo vir a ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Petrobras - veja o edital de abertura da seleção.

Confira o quadro de vagas abertas por cargo e cidade/região de lotação: