Concurso para Cadete da PM acontece neste domingo em Goiânia; veja informações sobre a prova

Neste domingo (29/01), serão realizadas, em Goiânia, as provas objetiva e discursiva do concurso público para Cadete da Polícia Militar de Goiás, da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Um total de 6.992 candidatos se inscreveram para o teste que vai selecionar 80 aprovados.



A Superintendência da Escola de Governo Henrique Santillo, da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), informa que os portões das escolas onde serão realizadas as provas, no próximo domingo, serão abertos às 12h, mas os candidatos devem chegar com pelo menos meia hora de antecedência. As provas terão início, pontualmente, às 13h e serão encerradas às 18h.



Os testes serão aplicados apenas em Goiânia. O resultado final do concurso está previsto para 31 de maio de 2017. Confira no quadro ao lado os locais das provas, que também pode ser conferido no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (Funrio), que é a banca responsável pelo concurso público da PM de Goiás.



Disputa

Em Goiânia, as vagas para cadetes alcançaram 6.992 inscritos, sendo 2.040 concorrendo às oito vagas para mulheres e 4.952 as 72 vagas para homens. A disputa ficou em 69 candidatos por vaga masculina e 255 por vaga feminina.



O salário oferecido é de R$ 5.401,43 para cadete. A carga horária para os aprovados no concurso será de 42 horas semanais.



Além das provas objetivas e discursivas, a seleção dos candidatos conta ainda com teste de avaliação física, avaliação médica e psicológica, avaliação da vida pregressa e investigação social. Não haverá reserva de vagas para portadores de deficiência, em razão da incompatibilidade para o exercício das atribuições dos cargos.



Normas



De acordo com a Comissão organizadora do concurso, presidida pela Superintendência da Escola de Governo Henrique Santillo, da Secretaria de gestão e Planejamento (Segplan), nos locais de prova, durante a sua realização, não serão permitidos aos candidatos portar qualquer tipo de armas, mesmo tendo autorização legal de porte, aparelhos eletrônicos, de nenhuma natureza e relógios de qualquer espécie. Durante as provas, os candidatos também não poderão se comunicar com os colegas ou fazerem consultas em livros, anotações e outros impressos.



Será permitido o uso apenas de caneta de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente. A Funrio não se responsabilizará pela guarda de quaisquer materiais dos candidatos. O local de realização das provas não disporá de guarda-volumes.