Concurso público do Departamento de Água e Esgoto de Caldas Novas tem salário de até R$ 6.200

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Demae) de Caldas Novas, no sul de Goiás, publicou edital de concurso público para o preenchimento de 224 vagas de níveis fundamental, médio e superior e também para a formação do quadro de cadastro de reserva.

A Demae informou também que 5% dos cargos serão destinados a pessoas com deficiência. Os salários vão de R$ 1.500 a R$ 6.200.

As provas serão feitas pela Universidade Federal de Goiás (UFG). As inscrições podem ser feitas no site da instituição no período de 19 de setembro a 19 de outubro. As taxas de inscrição são de R$ 60, para nível fundamental incompleto; R$ 85, para nível médio, e de R$ 140, para nível superior. As provas estão previstas para acontecer no dia 26 de novembro.

Entre os cargos de nível fundamental incompleto estão auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços operacionais, leiturista/cortador/religador, eletricista, encanador, ferramenteiro, mecânico de autos, pedreiro, soldador, motorista de veículos leves, motorista de veículos pesados, auxiliar administrativo e secretária executiva.

Já entre os cargos de nível médio estão oportunidades para agente administrativo, almoxarife, apontador, técnico em informática, técnico em segurança do trabalho, técnico em saneamento ETA, técnico em saneamento ETE.

Por fim, os cargos de nível superior são para arquiteto, contador, design gráfico, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro químico, procurador autárquico, propaganda e marketing, químico.

