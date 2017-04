Concurso da Marinha para nível superior tem salário de R$ 10,5 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso público para ingresso no Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (CP-T) em 2017. No total, a Diretoria de Ensino da Marinha (DEsnM) vai oferecer 29 vagas para candidatos de nível superior com salário inicial de R$ 6.625.

As vagas são para as áreas de Comunicação Social (2), Direito (4), Educação Física (2), Estatística (2), Informática (6), Meteorologia (2), Oceanografia (2), Pedagogia (3), Psicologia (2), Serviço Social (2) e Segurança do Tráfego Aquaviário (2). Do total de vagas abertas, três serão reservadas a candidatos negros.

As inscrições vão até 29 de maio, pelos sites www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br, e custa R$ 110.

As provas serão realizadas nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Vila Velha (ES), Salvador (BA), Natal (RN), Olinda (PE), Fortaleza (CE), Belém (PA), São Luís (MA), Rio Grande (RS), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Ladário (MS), Brasília (DF), São Paulo (SP) e Manaus (AM).

O certame conta com prova objetiva, composta de com 50 questões de Conhecimentos Profissionais e Redação (eliminatórias e classificatórias), além de Inspeção de Saúde (eliminatória); Teste de Aptidão Física (eliminatório) - natação e corrida; Verificação de Dados Biográficos - Fase preliminar (eliminatória); Prova Discursiva de Conhecimentos Profissionais para graduados em Direito (eliminatória e classificatória); e Prova de títulos. O candidato deve ter também idade máxima de 35 anos (não completar 36 anos em 2018). A data, hora e os locais ainda serão informados pela Marinha.

A remuneração inicial, de R$ 6.625,00, será paga durante o curso de formação, no qual o candidato ainda terá direito a alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Após a aprovação no curso de formação, no final de 2018, o militar será nomeado Primeiro-Tenente, com remuneração de cerca de R$10.500,00.