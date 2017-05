Com rumores de vendas, ações da JBS fecham em alta de 22,5%

As ações da JBS dispararam ontem na Bolsa de Valores, com o mercado transferindo para a J&F, controladora da empresa, o risco de pagamento da multa da leniência a ser fechada com o Ministério Público Federal (MPF). Segundo analistas, antes havia uma avaliação de que as multas referentes aos acordos teriam de ser pagas pela própria JBS, o que teve impacto direto n...