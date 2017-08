Com quase 1,5 milhão de habitantes, Goiânia é a 11ª capital mais populosa do Brasil

O Estado de Goiás possui uma população de 6.778.772 habitantes, alta de 1,24% em relação aos 6.695.855 habitantes de 2016, segundo nova estimativa divulgada nesta quarta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em Goiânia, o número de moradores é de 1.466.105. A capital detém 21,63% da população do Estado, com uma taxa de crescimento de 1,24% entre 2016 e 2017, e figura na 11ª posição entre as capitais brasileiras em número de habitantes.

Excluindo Goiânia, entre os municípios goianos mais populosos, Aparecida de Goiânia continua na primeira posição, com 542.090 mil habitantes. Em seguida, está Anápolis com 375,1 mil habitantes. Rio Verde e Luziânia ocupam a terceira e a quarta posições com 271 mil e 199,6 mil moradores, respectivamente.

Ainda de acordo com a estimativa populacional do IBGE de 2017, a Região Metropolitana de Goiânia possui 2.493.792 habitantes e ocupa a 13ª posição dentre as Regiões Metropolitanas brasileiras.

O órgão apontou que três cidades goianas estão entre os 19 municípios brasileiros que possuem menos de 1.500 habitantes: Anhanguera com 1.126 habitantes, seguido de Cachoeira de Goiás com 1.414 mil; e Lagoa Santa, que registra 1.490 mil moradores.

Outro dado apontado pelo IBGE é a redução da população em 64 das 246 cidades goianas. Os municípios de Campos Verdes, Itapirapuã e Mundo Novo apresentaram as maiores variações negativas.

Nos outros 182 municípios de Goiás, quatro mantiveram a mesma população de 2016 e 178 apresentaram crescimento populacional – destes, 60 tiveram aumento acima da taxa média registrada pelo Estado. As maiores variações foram apresentadas por Chapadão do Céu (2,90%), Alto Horizonte (2,75%) e Baliza (2,52%).

Confira abaixo os dados do IBGE na tabela comparativa com o ano de 2016.