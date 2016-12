Com chegada de indústria, Edealina disparou no ranking

O município de Edealina, localizado na microrregião do Vale dos Bois, roubou a cena ao registrar o melhor Índice de Desempenho de Goiás (IDM), com 5,79 pontos. Goiânia vem na sequência do ranking, com 5,74 pontos. O índice é composto, bianualmente, pela compilação de 37 variáveis de seis dimensões: economia, trabalho, educação, segurança pública, infraestrutura e saúde...