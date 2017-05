Comércio tenta atrair filhos no Dia das Mães

Os lojistas esperam ganhar um pequeno fôlego financeiro, depois de meses de recessão, com as vendas neste próximo Dia das Mães, considerada a segunda melhor data do ano para o comércio. Para isso, shoppings e lojistas estão investindo em promoções, parcelando mais as compras, sorteando prêmios e dando brindes para os clientes. Para o presidente do Sindicato do Com...