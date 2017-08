Clique aqui e veja como calcular quanto você irá receber de lucro do FGTS neste mês

Recentemente, o presidente Michel Temer anunciou que o FGTS registrou lucro líquido de 14,55 bilhões de reais no ano passado, e serão creditados 7,28 bilhões de reais a 88 milhões de trabalhadores.

Com base nessas informações, o valor médio que os trabalhadores irão receber será de 29,62 reais. No entanto, cada trabalhador receberá uma quantia diferente tendo em base o saldo que possuía no fundo no final do ano passado.

Para calcular o quanto você vai receber, é simples: verifique qual era o saldo que tinha no fundo no dia 31 de dezembro de 2016 (você pode fazer a consulta pelo site ou pelo aplicativo do FGTS) e o multiplique por 0,0193, que corresponde ao porcentual da rentabilidade do fundo que será distribuído aos cotistas: 1,93%.

O dinheiro será depositado aos trabalhadores entre os dias 28 e 31 de agosto pela Caixa Econômica Federal.

O site Exame fez algumas simulações, confira: