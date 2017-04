Clínicas populares estão em alta em Goiânia

Karina Ribeirokarina.ribeiro@opopular.com.br O surgimento de clínicas populares em Goiânia cresceu nos últimos dois anos - algumas já estão em fase de expansão e abertura de sistema de franquia. Com os preços de consultas que variam entre R$ 80 e R$ 120, dependendo da especialidade, o boom é embalado pelo crescimento do número de pacientes que viram sua renda encolher e com isso precisaram cortar o plano de saúde, mas se depararam com a ineficiência do Sistema Único de Saúde (SUS). O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) não possui levantamento sobre a quantidade desse tipo de clínica aberta no Estado, mas admite que seja uma tendência de mercado. A reportagem apurou que os estabelecimentos estão instalados nas regiões centrais, onde há alto fluxo de pessoas e, nos bairros, próximos aos Centros de Atendimento Integral à Saúde (Cais), absorvendo pacientes que não são atendidos pelo sistema público de saúde. O nicho também aproveita o quantitativo de pessoas que perderam o plano de saúde no Estado, muitas vezes, junto com o emprego. (Colaborou Marcos Pimentel, estagiário do Programa de Estágio Curricular Obrigatório do Grupo Jaime Câmara em convênio com a PUC-GO)