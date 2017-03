China e Coreia do Sul suspendem temporariamente importação de carne brasileira

China e Coreia do Sul já informaram oficialmente ao Ministério da Agricultura a suspensão de importação de carnes brasileiras, em consequência das revelações da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, deflagrada na sexta-feira, 17. No caso da China, os embarques programados para lá foram suspensos por uma semana.



Já a Coreia do Sul bloqueou apenas os embarques da BRF, especificamente. As informações foram confirmadas nesta segunda-feira, 20, pelo Ministério da Agricultura.

Outro país a barrar carne brasileira foi o Chile, que, também por meio do Ministério da Agricultura, anunciou nesta segunda-feira a interrupção temporária de suas importações de carne do Brasil. De acordo com o ministério, a intenção é obter do País informações sobre a existência de frigoríficos autorizados a exportar para o Chile entre os alvos de suspeita na operação.

Já a Europa, através de seu porta-voz para assuntos de saúde, Enrico Brivio, exigiu que todas as empresas envolvidas no escândalo da fraude tenham seus produtos impedidos de entrar no mercado europeu e exigiu que todos os membros do bloco adotem vigilância extra com carnes brasileiras. As declarações foram dadas em uma coletiva de imprensa em Bruxelas.