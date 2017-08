Cervejaria Ambev abre programas de estágio e trainee para todas as áreas de trabalho; confira

A cervejaria Ambev informou nesta terça-feira (29) que está com os programas de estágio e trainee abertos para futuros profissionais e recém-formados.

Segundo a assessoria da empresa, podem se candidatar interessados de todo o País. Serão oferecidas vagas para praticamente todas as áreas da cervejaria.

Entre os benefícios do programa de estágio, que terá duração de até dois anos, está a bolsa-auxílio, refeição, transporte e a possibilidade de efetivação. A seleção dos candidatos será feita por cada unidade regional da empresa. Os aprovados começarão a trabalhar em janeiro de 2018. Podem participar graduandos de todos os cursos universitários e instituições de ensino, que estejam no terceiro ou quarto ano de suas respectivas turmas e tenham formatura prevista para, no máximo, 2019.

Já no Programa de Trainee, os selecionados ficarão dez meses na companhia, conhecendo a empresa. Os aprovados ingressarão na Ambev como funcionários contratados, com salário inicial de R$ 6.100. Não há um número limitado de vagas. Podem se candidatar pessoas de todo o Brasil, também de todas as áreas do conhecimento, com até dois anos de formados ou que tenham previsão de formatura para o final de 2017, até o dia 15 de setembro.

Em nota, a cervejaria diz que, em ambos os programas, o mais importante é "o alinhamento do candidato com os valores e a cultura Ambev, de meritocracia, atitude de dono, fomento à autenticidade e à inovação constante, além de, é claro, muita disposição para enfrentar novos desafios".

As inscrições podem ser feitas no site da Ambev (clique aqui) até o dia 22 de setembro.