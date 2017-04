Catalão vive cenários opostos em áreas do setor industrial

Dois anos após o último susto, funcionários da unidade da Mitsubishi, em Catalão, Sudeste do Estado, voltam a ser demitidos. Em 2015, foram 190 trabalhadores no primeiro semestre e outras 400 pessoas no segundo semestre. Ontem, foram 60 trabalhadores da área de engenharia. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Catalão (Simecat), Carlos Albino, a info...