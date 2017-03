Carteira de Trabalho é confeccionada gratuitamente em Goiânia

Um convênio firmado entre a Prefeitura de Goiânia e o Ministério do Trabalho (MTE) nesta segunda-feira (13), garantirá mais facilidade ao cidadão que procura o Sine Municipal, com a impressão gratuita de carteiras de trabalho.

Após quase cinco anos sem emitir o documento, o município volta a ser parceiro na execução do serviço, fato que resulta na redução da fila de espera de aproximadamente seis mil pessoas que aguardam sua carteira de trabalho, via MTE.

“Após término do período das chuvas, faremos os mutirões nos bairros de Goiânia. Em todas as edições, queremos oferecer os atendimentos rotineiros e ainda a emissão da carteira de trabalho. Tudo isso perto da residência desse trabalhador para sua maior comodidade”, ressaltou o prefeito Iris Rezende.

Processo

A confecção da Carteira de Trabalho deve ser solicitada no Sine Municipal, que está localizada na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central da cidade. Atendimento no local é feito das 8h às 18h e pedido deve ser feito mediante apresentação dos seguintes documentos: comprovante de residência com CEP, Documento de identificação original, CPF e comprovação de estado civil mediante apresentação da Certidão de Nascimento (para solicitantes solteiros) ou Certidão de Casamento (para solicitante casado), com a devida averbação (se separado, divorciado ou viúvo).

A carteira é disponibilizada pela Prefeitura de Goiânia gratuitamente. Após entrada com processo para aquisição do documento, o Sine Municipal leva de 10 a 15 dias para entregá-lo ao solicitante.