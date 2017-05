Carro mais vendido do Brasil tira zero em teste de segurança

O Chevrolet Onix, carro mais comercializado do Brasil desde 2015, tirou notas baixas em sua segunda avaliação pelo Latin NCAP, o programa de segurança viário para América Latina e Caribe. O compacto, que já havia passado pelo teste em 2014, tirou nota zero em proteção para adultos e três para crianças, que sentam atrás.

Segundo o site UOL Notícias , o mau desempenho está diretamente relacionado ao teste de impacto lateral a 50 km/h, que não era aplicado pelo Latin NCAP em 2014 e que agora é feito juntamente com a avaliação de colisão dianteira parcial a 64 km/h, já realizada há três anos.

O Onix, que é equipado com airbag duplo de série, passou pelo teste dianteiro. Porém, no lateral ele foi reprovado, o que acabou zerando a nota sem que o carro precisasse passar na colisão contra o poste. Segundo Alejandro Furas, secretário geral do Latin NCAP, no teste lateral foram constatados danos “dramáticos” à coluna B (central), localizada entre as portas dianteira e traseira. Isso provocou um evidente afundamento da carroceria e consequente compressão do tórax dos ocupantes dos bancos da frente. Segundo o secretário, nem mesmo airbags laterais, que o Onix não oferece, seriam suficientes para evitar as lesões. A porta traseira chegou a se abrir.

Como o carro não dispõe de controle de estabilidade, também perdeu todos os pontos nesse quesito. Ausência de cintos de segurança com pré-tensionadores também foi destacado na avaliação.

A General Motors, fabricante da Chevrolet, divulgou uma nota comentando sobre o caso, onde diz acreditar que "o Onix é um dos veículos mais seguros em seu segmento, que é apenas uma das razões de ser o veículo mais vendido na América do Sul". Confira na íntegra:

"O Chevrolet Onix cumpre integralmente com todos os requisitos locais de segurança dos mercados onde é vendido na América do Sul.

A GM compartilha o objetivo de melhorar a segurança rodoviária em todo o mundo e busca a melhoria contínua da segurança dos veículos à medida em que novas tecnologias se tornem disponíveis.

A GM coloca o cliente no centro de tudo e anunciou em 2015 um investimento de bilhões de dólares para o desenvolvimento de uma família de veículos totalmente nova, respondendo à rápida mudança da demanda de clientes na América Latina e em outros mercados globais em crescimento.

A GM está sempre procurando formas melhores e mais inovadoras de atender às necessidades em constante evolução dos clientes globais e melhorar o desempenho em segurança. Por essa razão, lançamos recentemente o OnStar em todos os principais países da América do Sul.

O OnStar oferece serviços únicos de emergência que ajudam a fornecer uma resposta rápida e salvam vidas em acidentes de carro.

O Onix é o único veículo da sua categoria a oferecer este tipo de tecnologia. Combinado com airbags duplos e freios ABS com distribuição eletrônica de força de frenagem, acreditamos que o Onix é um dos veículos mais seguros em seu segmento, que é apenas uma das razões de ser o veículo mais vendido na América do Sul."