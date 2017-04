Carne Fraca: Fiscais goianos se tornam réus

A Justiça Federal do Paraná tornou réus 59 denunciados na Operação Carne Fraca, sendo três fiscais agropecuários que atuavam em frigoríficos goianos. Foram acatadas denúncias do Ministério Público Federal (MPF) do Paraná, que desmembrou os resultados das investigações em cinco processos. A Carne Fraca investiga esquemas de fraude e corrupção em dezenas de frigorífic...