Carne Fraca: Escutas indicam apoio de R$ 300 mil para eleições em Goiânia

A Polícia Federal (PF) flagrou, em escutas telefônicas, a negociação para manutenção de um frigorífico da BRF em Mineiros, no Sudoeste do Estado, em troca de R$ 300 mil para a campanha de um partido nas eleições municipais da Capital. As informações são do G1 Goiás.

Em uma das ligações, autorizada no dia 9 de maio do ano passado, segundo a decisão do juiz federal Marcos Josegrei da Silva, da 14ª Vara Federal de Curitiba (PR), o chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal em Goiás (Sipoa-GO), o médico veterinário Dinis Lourenço da Silva, investigado na Operação Carne Fraca, fala com o gerente de Relações Institucionais e Governamentais da BRF, Roney Nogueira dos Santos, detido na operação, sobre a situação do frigorífico em Mineiros:

- Roney: O que eu preciso, o que a gente precisa, doutor Diniz,é o seguinte, é não suspender. Até porque é suspender o que não está sendo produzido ainda. A gente já está produzindo produtos temperados né e aí a empresa fez todas as ações como a gente mostrou: retorno de contêiner.

- Dinis: Certo. A minha opinião é dar o parecer desfavorável à suspensão. É só aguardar os documentos.

- Roney: De repender, doutor, o senhor pode sugerir o seguinte: poderia depois sugerir uma nova supervisão, entendeu?

- Dinis: Tudo bem.

Após o acordo, ligações interceptadas entre Roney e o diretor da BRF André Luiz Baldissera, que também foi preso na ação da PF, apontam que Dinis solicitou “apoio” nas eleições municipais para garantir a permanência dele como chefe do Sipoa-GO. Em uma das conversas, Roney explica que o posto dele é conquistado com indicação política:

- André: O Dinis (ininteligível). O que é que ele pediu daquela vez?

- Roney: É, ele pediu.

- André: Para apoiar ele no quê, cara?

-Roney: Ele pediu para gente R$ 300 mil para ajudar o cara que mantém ele lá em Goiânia.

Roney reforçou, em uma ligação com um homem não identificado (HNI) pela Polícia Federal, o pedido de Dinis. Na ocasião, ele cita, inclusive, o nome do deputado federal Jovair Arantes (PTB).

- Roney: [explica o que Dinis disse] O que eu vou propor? Vamos suspender a certificação só do preparado e que eu vou dar um prazo para vocês se adequarem e eu vou fazer uma nova auditoria, para ver se deu certo.

- HNI: Tá bom, tá ótimo.

- Roney: Aí eu peguei e falei: Tá bom, se for isso, eu concordo também. Mas aí o que vai ser o pagamento, entendeu? Aí ele pegou: “Pois é, preciso do apoio de vocês, você sabe que a gente ali do Ministério é por indicação partidária e quem coloca nós aqui no Ministério, que mantém a gente no cargo, é o pessoal do PDT e o nosso deputado aqui, que trabalha junto, é o Jovair Arantes, e aí eu preciso do apoio de vocês na campanha eleitoral municipal”.

Ao G1 Goiás, a defesa de Dinis Silva informou que a suspeita contra ele é "carente de comprovação, precipitada e não se sustenta". Ainda segundo os advogados, após o depoimento do fiscal, se houver ação penal, Dinis vai provar que é inocente.

A reportagem pediu ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) um posicionamento sobre a investigação envolvendo Dinis Silva. Porém, o órgão citou apenas uma nota, divulgada no site do Mapa, no qual o ministro Blairo Maggi diz que as "apurações da Polícia Federal indicam é um crime contra a população brasileira, que merece ser punido com todo o rigor".

À reportagem, a BRF disse que está colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos.

A defesa de Roney Santos também não foi localizada para comentar o assunto.

O deputado Jovair Arantes informou à 'TV Anhanguera', por telefone, que a única indicação dele e do partido no Ministério era Júlio Carneiro, que foi exonerado em abril do ano passado. Ele disse ainda que, por ter sido relator do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, todas as pessoas ligadas ao partido foram retiradas das pastas. Arantes também afirmou que voltou a indicar Júlio Carneiro em julho e alegou que não conhece Roney.

A reportagem também entrou em contato, por e-mail, com o PDT, mas não obteve resposta. Já as ligações para o diretório do PTB em Goiás não foram atendidas.