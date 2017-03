Carne Fraca: Conselho pede que seja apurada participação de veterinários

Com a divulgação da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal (PF), o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) solicitou aos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CRMVs), nesta sexta-feira (17), que sejam adotadas todas as providências necessárias para identificar o envolvimento de médicos veterinários nas atividades ilícitas.

Em nota, o presidente do CFMV, Benedito Fortes de Arruda, lembra que o Serviço de Inspeção Federal é uma instituição centenária, respeitada mundialmente e que não deve ter sua imagem manchada por conta da má conduta de uma minoria de profissionais.

“Os médicos veterinários do Ministério da Agricultura que trabalham na área de inspeção em sua maioria não compactuam com esses procedimentos e merecem todo nosso respeito e a confiança em suas atividades. Infelizmente uma minoria desrespeita a profissão e esses devem ser rigorosamente punidos na forma da lei”, afirmou.

Caso seja comprovado o envolvimento dos médicos veterinários nas irregularidades, o CFMV ressalta que é imprescindível a apuração e instauração de processos ético-disciplinares orientados pelos princípios do devido processo legal.

Se condenados, os profissionais estão sujeitos a sanções que podem chegar à cassação do exercício profissional, além das punições previstas em lei.

Goiás

Também em nota, o presidente do CRMV-GO, Benedito Dias de Oliveira Filho, afirmou que assim que as informações sobre os profissionais inscritos em Goiás chegarem até o CRMV-GO, via Polícia Federal (PF), todas as medidas legais serão tomadas, como abertura de processo ético profissional.