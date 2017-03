Carne da BRF com Salmonella foi barrada na Europa, segundo PF

Diálogos interceptados na Operação Carne Fraca, deflagrada nesta sexta-feira (17), indicam que um carregamento de carnes do frigorífico da BRF em Mineiros (GO) foi barrado em um porto da Itália por conter indícios de Salmonella, bactéria que causa infecção com vômitos e fortes diarreias.

A bactéria foi identificada em pelo menos quatro contêineres. A planta da empresa, porém, continua em operação -segundo a PF, por interferência ilícita de fiscais do Ministério da Agricultura, que recebiam propina da empresa.

A conversa entre o executivo André Baldissera, diretor da BRF para o Centro-Oeste, e um interlocutor não identificado ocorreu na última segunda-feira (13).

Os dois afirmam que as autoridades italianas identificaram "infrações repetitivas", e que, no caso de mais um alerta, a planta de Mineiros poderia ser suspensa em definitivo das exportações ao mercado europeu.

"Não é demais lembrar que a tal unidade de Mineiros/GO já corria risco de ser interditada em 2016 pelo Ministério da Agricultura, mas, ao que tudo indica, não o foi por influência de fiscais junto ao chefe do SIPOA naquele Estado", diz o juiz Marcos Josegrei da Silva, que autorizou a operação desta sexta (17).

Eles também falam em fazer "uma força no ministério" para impedir novos alertas, e de passar em exportar a carne para o porto de Roterdã, na Holanda.

O executivo da BRF foi alvo de uma prisão preventiva nesta sexta (17).