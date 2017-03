Caravana da TV Digital está em Aparecida de Goiânia

Neste sábado (18), das 8h às 12h, na Cidade Vera Cruz II, no CEU das Artes em Aparecida de Goiânia, o ônibus - com acesso para pessoas com mobilidade reduzida - da Caravana Digital orientará a população sobre o desligamento do sinal analógico que acontecerá em Goiânia e mais 28 municípios (veja lista abaixo) no dia 31 de maio. A comunidade poderá descartar pilhas, baterias, televisores antigos e outros aparelhos em desuso na caixa coletora trazida pela Caravana da TV Digital. O evento acontecerá também no domingo (19), das 8h às 12h, no CEU das Artes do Parque Flamboyant na Av. Bela Vista.

A oficina Sintonize-se orienta a população como instalar o conversor, a antena digital e a procurar canais de TV. A iniciativa vem de uma parceria feita da Seja Digital, responsável por gerir o processo de migração do sinal analógico da TV para o digital, com a ONG Programando o Futuro que tem o objetivo de instruir as pessoas sobre as tecnologias de comunicação e informação.

Os beneficiários de programas sociais do governo federal podem fazer o agendamento de kits gratuitos com antena digital e conversor, mas é necessário levar o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) para verificar se a pessoa tem direito de receber o kit. “Queremos que as pessoas se apropriem do projeto de TV digital, que elas não entendam isso como uma obrigação, mas que saibam que é uma inovação tecnológica que vai trazer muitos benefícios”, segundo o executivo da Seja Digital, Rommel Sena.

Serviço:

Caravana Digital

Data: 18/03

Horário: das 8h às 12h

Local: CEU das Artes da Cidade Vera Cruz II – Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Vera Cruz. Avenida V-5, Praça A-2, Cidade Vera Cruz II

Data: 19/03

Horário: das 8h às 12h

Local: Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) João Natal de Almeida – Av. Bela Vista, Parque Flamboyant, Aparecida de Goiânia.

Quando será desligado o sinal analógico?

No dia 31 de maio em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Abadia de Goiás, Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Campo Limpo de Goiás, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Itauçu, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Nova Veneza, Ouro Verde de Goiás, Pirenópolis, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis de Goiás e Trindade.