Caoa abre processo seletivo para vendedor de automóveis

A Caoa, empresa com 130 concessionárias de veículos, inicia o cadastramento de currículo para o processo seletivo de vendedor de automóveis.

Os interessados deverão acessar o site e clicar em um dos estados que aparecem no mapa. No mesmo instante, ele será direcionado para uma nova página, com as informações sobre todas as oportunidades profissionais disponíveis naquela região, além do link para preenchimento de um cadastro e envio do currículo.

É necessário ter experiência prévia na comercialização de produtos, preferencialmente automóveis. A Caoa oferece, além da remuneração compatível com o mercado, assistência médica, odontológica, vale-transporte e vale-refeição.