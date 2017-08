Caminhoneiros protestam contra o aumento de impostos na BR-452, em Rio Verde

Caminhoneiros em protesto contra as últimas medidas de aumento de impostos do Governo Federal interditam meia-pista da BR-452, em Rio Verde, na região sudoeste do Estado, na manhã desta terça-feira (1º).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito flui com lentidão e os veículos não estão sendo impedidos de passar. Conforme a categoria, os aumentos em impostos refletiram nos preços dos combustíveis e na remuneração, já que afetou o valor do frete e aumentou custos adicionais.

Os caminhoneiros protestam também contra medidas de cortes de gastos, que já refletem no trabalho da PRF, e se queixam que as rodovias podem ficar mais suscetíveis a assaltos e acidentes.