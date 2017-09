Calor e tempo seco aquecem o comércio

A chegada do calor e o acirramento do tempo seco aqueceram as vendas e ajudaram a empurrar os efeitos da crise para longe de alguns segmentos. Há empresas que estão até contratando para darem conta dos pedidos de produtos que combinam com o calor, como sorvete e água de coco. A procura por aparelhos de ar condicionado e ventiladores também disparou e já há até o temor d...