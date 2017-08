Caixa finaliza pagamento do lucro do FGTS para 88 milhões de trabalhadores

A Caixa Econômica Federal finalizou o pagamento do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A operação foi concluída pouco antes do prazo estabelecido por lei, na próxima quinta-feira (31) de agosto.



Foram distribuídos R$ 7,2 bilhões a cerca de 88 milhões de trabalhadores. O índice de rentabilidade das 245,7 milhões de contas contempladas pela medida alcançou 7,14% em 2016, de acordo com informação divulgada nesta terça-feira, 29, pela Caixa.



A liberação para os trabalhadores equivale à metade do lucro de R$ 14,55 bilhões do fundo no ano passado.