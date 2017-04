Caixa abre mais cedo até quarta-feira para saque de contas inativas do FGTS

De hoje (10) a quarta-feira (12), todas as agências da Caixa abrirão duas horas mais cedo para o atendimento de trabalhadores que precisam sacar ou tirar dúvidas sobre as contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

As unidades que normalmente começam a funcionar para o público às 11h vão operar a partir das 9h. As que abrem às 10h, atenderão a partir das 8h. As que normalmente começam as atividades às 9h, vão funcionar a partir das 8h, com fechamento uma hora mais tarde.

A orientação do banco é de que o trabalhador, ao procurar a agência, leve a Carteira de Trabalho e o termo de rescisão do contrato. Os que vão sacar no autoatendimento devem prestar atenção à mensagem que aparece no terminal, para o caso de ter mais de uma conta inativa.

Goiânia

O primeiro dia da segunda rodada de saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – para os nascidos em março, abril e maio – deixaram lotadas boa parte das 32 agências Caixa Econômica Federal (CEF) que abriram ontem em Goiânia no sábado (8). Mas por conta da experiência adquirida na primeira etapa, ocorrida no dia 10 de março, o tumulto foi menor. Os funcionários das agências selecionavam as filas de acordo com a demanda de cada trabalhador.

Essa etapa de pagamentos do fundo tem um volume 60% superior em número de pessoas com crédito a receber se comparada a anterior, motivo considerado para o adiantamento da liberação de recursos. “A antecipação ocorreu porque a Caixa identificou essa necessidade e vinha se preparando para isso desde o início”, afirma o vice-presidente de produtos de varejo da Caixa, Fábio Lenza.

Goiás

Confira a relação das unidades onde o saque o FGTS está disponível no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/contasinativas ou pelo 0800 726 2017.

Segundo a superintendente da Caixa em Goiás, Marise Fernandes de Araújo, cerca de 1 milhão de trabalhadores goianos deverão sacar mais de R$ 1 bilhão até o dia 31 de julho de 2017.

Segunda leva

Em todo o país, de acordo com a Caixa, são 3.412 agências com horário especial nestes primeiros dias da segunda etapa de pagamento. Não terão horários especiais os 837 postos de atendimento que ficam no interior de repartições públicas e as oito unidades móveis (caminhões), por não serem caracterizados como agência.

Desde sábado (8), 7,7 milhões de brasileiros nascidos em março, abril e maio podem sacar os recursos das contas inativas do FGTS. O valor total disponível para essa segunda fase chega a R$ 11,2 bilhões e equivale a 26% do total disponível. Esses trabalhadores têm até 31 de julho para fazer o saque, caso não recebam automaticamente em conta.

A Caixa lembra que apenas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015 tem contas inativas aptas a serem sacadas.

Confira a relação completa também no arquivo PDF abaixo: