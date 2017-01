Câmpus do IFG oferece 138 vagas para cursos gratuitos de capacitação, profissionalização e extensão

Estão abertas desta segunda-feira (16) até quinta-feira (19) as inscrições para os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e de Extensão, oferecidos pelo Câmpus Senador Canedo do Instituto Federal de Goiás (IFG). No total, são 138 vagas, sendo 118 para a modalidade FIC e 20 para a modalidade de Extensão. A inscrição e os cursos são gratuitos.

Na modalidade FIC, são ofertados os seguintes cursos: Educação Ambiental (30 vagas), Eletricista Industrial (20), Operador de Computador (38, sendo 28 para ampla concorrência e 10 para servidores municipais filiados ao Sindicanedo e seus dependentes) e Educação Inclusiva (30). Na modalidade de Extensão, o Câmpus disponibiliza o curso de Inclusão Artística e Musical (20).

Para concorrer a uma das vagas, o interessado deve ter idade igual ou superior a 16 anos e possuir a escolaridade requerida pelo curso desejado. A inscrição será realizada na sede provisória do Câmpus, situada na Rua Firmino Rodrigues do Nascimento, Quadra 1F, Lotes 21 e 22, Jardim Todos os Santos, Senador Canedo, das 8h às 20h. A seleção considerará a ordem de inscrição e a entrevista, que será feita durante a própria inscrição.

O resultado será divulgado dia 20 de janeiro no site do IFG e no mural do Câmpus Senador Canedo. A matrícula acontecerá de 23 a 26 de janeiro, das 8h às 20h. No ato da matrícula, o candidato classificado deverá apresentar o original e uma cópia dos seguintes documentos: Carteira de Identidade; CPF; comprovante de endereço com CEP; e o comprovante de escolaridade.