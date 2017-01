Câmbio estimula gasto no exterior

Mesmo com a redução de mais de 16% nas despesas dos brasileiros em viagens internacionais em 2016, em dezembro os gastos no exterior tiveram alta de 11,8%, na comparação com o último mês de 2015, mostram dados do Banco Central (BC) divulgados ontem. Os gastos foram para US$ 1,39 bilhão - contra o montante de US$ 1,24 bilhão em dezembro de 2015. A reação nas viagen...