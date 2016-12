Câmara Municipal de Goiânia abrirá concurso público para mais de 80 vagas

A Câmara de Vereadores de Goiânia assinou o termo de ajustamento de conduta (TAC) com o Ministério Público de Goiás, assumindo o compromisso de realização de um novo concurso público no órgão.

O documento foi assinado entre o presidente da Câmara, Anselmo Pereira, e a promotora Villis Marra, titular da 78ª Promotoria de Justiça de Goiânia, especializada na defesa do patrimônio público. O TAC prevê que o edital do novo concurso público deverá ser publicado até 30 de dezembro deste ano, para provimento dos seguintes cargos e vagas:

• Procurador Jurídico Legislativo - 8 vagas

• Assessor Técnico Legislativo – Gestor Ambiental: 1 vaga

• Assessor Técnico Legislativo – Medicina (clínico geral): 1 vaga

• Assessor Técnico Legislativo – Medicina do Trabalho: 2 vagas

• Assessor Técnico Legislativo – Psicologia: 1 vaga

• Assessor Técnico Legislativo – Contabilidade: 5 vagas – cadastro de reserva: 1 vaga

• Assessor Técnico Legislativo – Assessoria Geral: 8 vagas

• Assessor Técnico Legislativo – Fisioterapia: 1 vaga

• Assessor Técnico Legislativo – Enfermagem do Trabalho: 1 vaga

• Analista de Sistemas: 4 vagas

• Gestor Público: 2 vagas – cadastro de reserva: 2 vagas

• Fotógrafo: 2 vagas

• Assessor para Assuntos Legislativos: 4 vagas – cadastro de reserva: 2 vagas

• Agente de Segurança do Legislativo: 8 vagas

• Atendente de Recepção e Cerimonial: 1 vaga – cadastro de reserva: 3 vagas

• Motorista: 1 vaga – cadastro de reserva: 3 vagas

• Agente Administrativo: 27 vagas – cadastro de reserva: 3 vagas

• Técnico em Informática: 4 vagas – cadastro de reserva: 2 vagas

• Técnico em Segurança do Trabalho: 2 vagas

• Técnico em Telecomunicações: 1 vaga

Para o cumprimento desta obrigação, a Câmara Municipal comprometeu-se a providenciar, com a máxima urgência, a edição de lei municipal que autorize a criação dos cargos a serem providos e a realização do certame.

No documento, foi definido ainda o compromisso da Câmara de nomear 30% dos aprovados no concurso, dentro do número de vagas, no prazo de 60 dias após a homologação do certame, e o porcentual restante no prazo de validade do concurso.

Sobre o cadastro de reserva, a obrigação assumida é de que eles sejam nomeados quando houver desistência de nomeação do candidato antecedente convocado, exoneração, ou, se necessário, para manter a qualidade no serviço prestado. Confira a íntegra do TAC abaixo.

MP-GO abre vaga para Secretário Auxiliar

O Ministério Público de Goiás vai abrir as inscrições para o concurso público que visa preencher uma vaga ao cargo de Secretário Auxiliar. O candidato terá que ter ensino fundamental e, caso for selecionado, será lotado na Promotoria de Justiça da Comarca de Goiatuba, em Goiás.

As inscrições serão abertas no dia 10 de janeiro no site www.mpgo.mp.br. A remuneração será de R$ 2.926,34, em jornada de trabalho de 40 horas semanais, além do auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-creche.

TRT



Segundo o G1, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18) também informou que deve realizar um processo seletivo em 2017, mas ainda não há nenhuma informação sobre quantidade de vagas, escolaridade e vencimentos.