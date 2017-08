Câmara Legislativa do DF publica edital com 86 vagas e salários de até R$ 15.879,40

A Câmara Legislativa-DF publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (21), os primeiros editais CLDF para abertura de concurso público para as carreiras de Consultor Legislativo, Consultor Técnico-Legislativo e Técnico Legislativo. No total, serão oferecidas 86 vagas de níveis médio e superior.

O concurso vai ser realizado pela Fundação Carlos Chagas e as inscrições podem ser feitas no site da instituição a partir do próximo dia 14 de setembro até o dia 16 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 88 para nível superior e R$ 63 para nível médio.

Os candidatos ao cargo de técnico legislativo passarão por duas etapas: prova objetiva e e avaliações discursivas e/ou práticas, dependendo da especialidade. Já o consultor técnico legislativo e o consultor legislativo terão que resolver provas objetivas, avaliações discursivas e/ou práticas e provas de títulos. E para procurador, além destas etapas haverá também uma prova oral.

Os salários no concurso da Câmara Legislativa-DF para os cargos de nível superior será de R$ 15.879,40. Para os cargos de técnico legislativo é R$ 10.650,18.