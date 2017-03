Câmara espera STF para instalar conselho

A instalação da nova composição do Conselho de Ética na Câmara dos Deputados pode atrasar à espera da decisão do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, sobre a possibilidade de retirar o sigilo dos pedidos de investigação relacionados às delações da Odebrecht. A aposta é de que os líderes partidários vão esperar a divulgaç...