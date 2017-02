Buriti Alegre pretende gastar R$ 500 mil com a festa

São Simão, Três Ranchos e Goiás estão entre as cinco cidades escolhidas pelos leitores do POPULAR como as melhores para curtir a folia. As outras são Jaraguá e Buriti Alegre, que também vão realizar o carnaval, apesar da crise. O prefeito de Buriti Alegre, André de Sousa Chaves (PMDB), pretende gastar R$ 500 mil com a festa. Segundo ele, a cidade terá retorno com o tur...