Burger King celebra Dia dos Namorados dando brinquedos adultos em lanche

O Burger King de Israel resolveu comemorar nesta terça-feira (14) o Valentine’s Day, ou Dia dos Namorados, de uma maneira curiosa. Já que as crianças ganham o kit de lanches com brindes de brinquedo, eles vão criar o kit de lanche para adultos, com brinquedos também adultos. Veja no vídeo acima.

Ao que parece, a caixa vai ter apenas três opções de brinquedos: um espanador, uma venda e um massageador de cabeça. Então nada de esperar coisas muito eróticas – eles são apenas ‘românticos’, segundo o próprio BK.