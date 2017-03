BRF cria grupo certificador de qualidade e Comitê Especial de Resposta

A BRF divulgou nota nesta sexta-feira (24), em que, "em nome da transparência e do respeito à sociedade e a seus consumidores", comunica quais medidas tomou desde a deflagração da Operação Carne Fraca, há uma semana, pela Polícia Federal. O nome da empresa apareceu nas investigações.

Conforme a companhia, foi instituído um Grupo Certificador de Qualidade, para "reatestar" a adesão da empresa aos padrões internacionais de segurança alimentar. "Esse grupo contará com o assessoramento de renomados profissionais do setor e de empresas como a Merieux NutriSciences, laboratório global referência em testes de qualidade e segurança na cadeia de alimentos, e a DNV GL, organismo de certificação em qualidade e segurança de alimentos."

A BRF também informou que foi criado um Comitê Especial de Resposta, liderado pelo ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e conselheiro da companhia Luiz Fernando Furlan. "O Comitê Especial de Resposta acompanhará a situação atual da companhia e proporá respostas aos atuais desafios enfrentados pela BRF."

Todo o trabalho de apuração interna está a cargo do Comitê de Auditoria Estatutário da BRF, com mandato para conduzir uma investigação independente, a ser realizada com a assessoria de escritórios externos de advocacia brasileiros e internacionais. "A BRF reitera que não compactua com práticas ilícitas e refuta qualquer insinuação em contrário. Caso seja verificado qualquer ato incompatível com a legislação, a BRF tomará as medidas cabíveis com o rigor necessário."