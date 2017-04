BRF é autorizada a transferir perus de Mineiros para Uberlândia

A BRF foi autorizada a realizar a transferência dos perus que seriam abatidos em sua unidade de Mineiros (GO) para sua fábrica de Uberlândia (MG). O transporte das aves começará na quarta-feira, 5, segundo a BRF. A empresa não informou a quantidade de animais que será deslocada por cerca de 530 quilômetros.



As granjas da cidade goiana chegaram a acumular um total de 300 mil perus em situação de abate, por conta do fechamento da unidade da BRF desde o dia 17 de março, em virtude da Operação Carne Fraca, na qual a unidade é uma das investigadas. Diariamente, o frigorífico abate 25 mil aves por dia.



Em nota, a BRF afirmou que tomará medidas necessárias para respeitar as melhores práticas de bem-estar animal e causar o mínimo impacto possível para os perus, "incluindo o transporte dos animais em períodos de temperaturas mais amenas, de modo a evitar situações de calor e estresse e diminuir o tempo de viagem".



A BRF disse também que terá equipes de apoio aos veículos e técnicos para assegurar o bem-estar dos animais ao longo do trajeto.