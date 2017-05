Brasil gera quase 60 mil vagas de empregos formais em abril

Brasil abriu 59.856 vagas formais no último mês, segundo Ministério do Trabalho; nos primeiros quatro meses, Goiás teve o segundo melhor saldo do País com mais de 25 mil

Cristiano Borges

Agropecuária foi o setor que mais criou vagas de trabalho em Goiás