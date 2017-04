O Brasil deve crescer 0,2% neste ano e recupera-se de forte recessão, que levou o PIB a cair 3,6% no ano passado, comentou Alejandro Werner, diretor do departamento de Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Ele apontou que a América Latina está registrando forças de desaceleração do nível de atividade, vindo de algumas nações, que inclusive têm origem no combate à corrupção, "que gerou efeitos macroeconômicos relevantes" ao Brasil.