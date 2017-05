Brasil começa a recuperar vendas para o bloco

Prioridade da política externa brasileira, o comércio do Brasil com o Mercosul começa a recuperar-se, segundo mostram os dados da balança comercial. De janeiro a abril deste ano, as vendas cresceram 20,5% sobre igual período do ano passado, segundo dados divulgados na última terça-feira pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Essa recupe...