Bolsa tem recuperação após queda, sobe 1,69% e dólar cai a R$ 3,25

A crise política instalada pelo episódio dos áudios de Michel Temer e Joesley Batista continuou a pesar sobre os negócios do mercado de ações. As incertezas sobre os desdobramentos do caso limitaram um movimento técnico de recuperação das perdas da véspera, que haviam somado 8,80%. O Índice Bovespa chegou a subir 3,07% no melhor momento do dia, mas perdeu parte do fô...