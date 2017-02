Banco Central confirma ritmo de queda e reduz taxa básica para 12,25%

O Banco Central reduziu ontem a taxa básica de juros em 0,75 ponto porcentual pela segunda vez seguida, a 12,25 por cento, menor nível em dois anos, diante da fraca atividade econômica e sinais favoráveis para a inflação, e deixou a porta aberta para acelerar o passo em breve.

O BC ressaltou que a economia, que nos últimos dois anos viveu forte recessão e ainda dá sinais mais tímidos de recuperação, terá forte peso nas decisões daqui para frente.

“Uma possível intensificação do ritmo de flexibilização monetária dependerá da estimativa da extensão do ciclo mas, também, da evolução da atividade econômica, dos demais fatores de risco e das projeções e expectativas de inflação”, afirmou o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC em comunicado.

A decisão era amplamente esperada pelo mercado. Em pesquisa Reuters, 53 de 54 analistas consultados previram redução de 0,75 ponto porcentual.

“O mercado tende a reagir com redução de taxas, embutindo probabilidade maior de corte de 1 ponto na próxima reunião (do Copom)”, afirmou o economista-chefe do banco Santander, Maurício Molan, acrescentando que o BC indicou “claramente que a 9 por cento, que é o que o mercado projeta, a meta (de inflação) está cumprida”.

Ao reduzir sua projeção de inflação a cerca de 4,2 por cento em 2017 no cenário de mercado, ante 4,4 por cento, e mantendo a visão de alta do IPCA a 4,5 por cento no ano seguinte, o BC ressaltou que esses cenários embutem hipótese de que a Selic alcance 9,5 e 9 por cento ao final de 2017 e 2018, respectivamente.

E, diferentemente dos outros comunicados sob a gestão de Ilan Goldfajn, o BC não fez projeção para a inflação pelo cenário de referência.

Com a investida, o BC fez sua quarta redução na Selic, após dois cortes de 0,25 ponto porcentual cada e um de 0,75 ponto, no mês passado.

Para o economista-chefe do banco J.Safra, Carlos Kawall, o BC mostrou confiança na trajetória da inflação e indicou que vê riscos mais equilibrados.

“Eu diria que abriu-se uma porta para um movimento de (corte de) 1 ponto porcentual na próxima reunião”, disse Kawall.