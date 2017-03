Bancada goiana deu oito votos favoráveis

Deputados goianos que votaram a favor do projeto de lei que permite o uso da terceirização em todas as áreas justificam que haverá geração de empregos e criticam o fato de o Senado segurar a votação de matéria semelhante, mais atualizada, que exclui as atividades-fim. Na bancada goiana, 8 votaram a favor, 6 contrários e 3 estavam ausentes.O projeto aprovado ontem na Câmara é...