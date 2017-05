Balança comercial tem superávit de US$ 408,9 milhões em abril

Goiás exportou US$ 608,3 milhões e importou US$ 199,6 milhões em abril, mantendo a balança comercial com saldo positivo de US$ 408,9 milhões. O destaque entre os compradores dos produtos goianos mais uma vez ficou para a China, que adquiriu complexo soja, carnes bovinas e de aves, ferroligas, couros e derivados, totalizando 47,50% dos produtos comercializados pelo Estado. Segundo o secr...