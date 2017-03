Azul vai vender passagem com desconto para clientes que não despacharem bagagens

No próximo dia 14 entra em vigor a nova resolução da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) que acaba com a franquia obrigatória de bagagem despachada. A Azul afirma que continuará oferecendo normalmente a franquia de bagagens de 23 kg em seus voos domésticos e manterá os preços das passagens aéreas praticados atualmente.

No entanto, a aérea confirma que terá uma nova opção de tarifa - que será introduzida gradativamente para os mercados onde a empresa opera no Brasil, a partir da próxima terça-feira (14) - com preços reduzidos para quem não despacha bagagens. Além disso, passa a valer a regra para embarque com bagagens de mão de até 10 kg em todos os voos da empresa.

“Com a nova regra para as bagagens de mão, que também passa a vigorar na próxima terça-feira, ficará ainda mais fácil para o Cliente economizar, pois poderá levar o dobro de peso na comparação com os atuais 5 kg”, destaca Antonoaldo Neves, presidente da Azul.



Agora, as passagens da Azul estarão classificadas em duas categorias: a “MaisAzul” e a “Azul”. A categoria MaisAzul mantém a prática tarifária atual, incluindo franquia de 23 kg de bagagem e sempre estará disponível para compra. E, ainda, o cliente poderá levar o dobro do peso que levava antes na bagagem de mão.



Ao optar pela categoria Azul, que é a nova opção, o Cliente pagará mais barato pela passagem na comparação com a tarifa MaisAzul e poderá escolher pela compra ou não do serviço de bagagem despachada. Nessa modalidade, se o Cliente mudar de ideia, poderá incluir os 23 kg de bagagem, a qualquer momento, por apenas R$ 30,00. Caso o Cliente ultrapasse essa cota de 23 kg, será mantida a atual cobrança por quilo excedente.



A partir de terça, mais de 16 cidades partindo de Campinas já contarão com tarifas reduzidas nessa categoria. São elas: Rio de Janeiro (SDU), Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Vitória, Florianópolis, Jaguaruna, Lages, Londrina, Maringá, Navegantes, Passo Fundo, Chapecó, Cascavel, Divinópolis e Ponta Grossa.

Outras companhias

A Gol confirmou que, a partir desse dia, terá dois tipos de tarifa para os passageiros. A empresa não divulgou, no entanto, quanto será cobrado por mala.

Já a Latam informou que os passageiros dos voos nacionais vão pagar R$ 50 para despachar malas de até 23 kg nos próximos meses. A medida não está em vigor, mas será implementada "no futuro", divulgou a companhia.