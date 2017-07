Autorizado reajuste de pedágio na BR-040, em Goiás

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o aumento da tarifa básica de pedágio na BR-040/DF/MG/GO, trecho de Brasília a Juiz de Fora (MG), explorado pela Concessionária Via 040. Esta é a segunda autorização de reajuste da tarifa na 040 anunciada nesta semana.

A decisão está publicada na edição desta sexta-feira (28) do Diário Oficial da União (DOU) e poderá entrar em vigor no domingo (30). As 11 praças de pedágio do trecho rodoviário serão afetadas pela mudança. Em Goiás, a Via 040 tem um pedágio em Cristalina.

Na BR-040, a tarifa passa de R$ 4,80 para R$ 5,30. O reajuste entrará em vigor às 0h de 30 de julho (domingo). A revisão de tarifa de pedágio em rodovias federais sob concessão ocorre anualmente, conforme previsto no contrato.

Na quarta-feira (26), a ANTT informou a alteração das tarifas cobradas pela Via 040 no mesmo trecho. O valor passaria de R$ 4,30 para R$ 4,80 neste sábado (29).

De acordo com a Via 040, a concessionária repassou R$ 128.117,73 ao Distrito Federal entre julho de 2015 e junho deste ano de receita gerada por Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Segundo a empresa, foram realizadas melhorias no trecho da rodovia que liga Brasília a Juiz de Fora (MG) — entre elas a recuperação de 936 km de pavimento, a instalação de 18,1 mil novas placas de trânsito e a revitalização de 6,4 mil km de sinalização horizontal.