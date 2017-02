Automóveis: Crise segura setor de reposição

Queda na venda de carros novos mantém nível de atividade com manutenção dos usados; encolhimento do mercado de peças e serviços é menor do que o de veículos zero-km

Benedito Braga

Manutenção de carros usados tem mantido setor de reposição estável em meio à crise econômica do País